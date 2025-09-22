Более 26 млн пассажиров воспользовались петербургскими вокзалами с начала года

Вокзальные комплексы Санкт-Петербурга по итогам восьми месяцев текущего года обслужили около 26,7 млн пассажиров. Такие данные предоставили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Из общего числа более 7,8 млн пассажиров воспользовались поездами дальнего следования, свыше 18,9 млн — пригородными электричками.

Лидером по пассажиропотоку за январь-август традиционно стал Московский вокзал, обслуживший 8,9 млн человек. Далее расположились: Балтийский вокзал — 6,4 млн человек, Финляндский вокзал — 6,1 млн, Витебский вокзал — 3,5 млн, Ладожский вокзал — 1,8 млн пассажиров.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что перевозки пассажиров на магистралях ОЖД выросли на 4,5% за восемь месяцев этого года.

Андрей Цедрик