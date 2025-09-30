Здоровье купишь

За последний год платные медицинские услуги в Ставропольском крае подорожали более чем на 18%. Несмотря на это, спрос на рынке коммерческой медицины продолжает расти. Эксперты отмечают особую популярность стоматологических услуг и превентивной медицины, а также обращают внимание на омоложение аудитории. Участники рынка уверены, что в ближайшие годы Ставрополье из региона с фрагментированным частным медицинским рынком трансформируется в консолидированный, технологичный.



Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Ставрополье становится точкой притяжения для пациентов из соседних республик СКФО в сегментах высокотехнологичной диагностики и плановой хирургии

Медицинские услуги на Ставрополье, по данным Центробанка на май 2025 года, подорожали в сравнении с маем 2024 года на 18,3%. Регулятор связывает это с ростом затрат клиник на лекарственные препараты, техническое обслуживание оборудования, арендную плату и заработный фонд медперсонала.

По данным исследований центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», на Ставрополье за семь месяцев 2025 года средний чек, например, на стоматологические услуги вырос на 12% в сравнении с тем же периодом прошлого года и достиг 9,7 тыс. руб. Общее количество покупок в стоматологии увеличилось на 5% год к году. Наиболее популярными услугами в этом сегменте стали анестезия, лечение кариеса, рентген зубов и услуги ортодонтии, приводит данные «Чек Индекс».

По информации Национального рейтингового агентства (НРА), стоматология остается одним из самых востребованных направлений платной медицины и по России в целом. В 2024 году цены на стоматологические услуги выросли на 10–17%. Как считают аналитики НРА, рост цен связан с повышением спроса, обусловленного перераспределением бюджетов граждан на медицину. Бесплатная базовая медпомощь стала более доступна. Для специализированного же лечения пациенты предпочитают частные клиники.

Наряду со стоимостью растет и объем платных медицинских услуг. Так, в 2024 году, по информации Северо-Кавказстата, объем оказанных платных медуслуг в Ставропольском крае достиг 20 млрд руб., что на 2,9% больше итогов предыдущего года. В 2023 году этот показатель составил 18,1 млрд руб. За последние пять лет объем оказанных платных медицинских услуг в крае увеличился на 62%. В 2019 году жители и гости Ставрополья потратили на коммерческие медуслуги 12,3 млрд руб.

Продукт не массовый

Рынок коммерческой медицины на Ставрополье переживает период активной перестройки, отмечает генеральный директор ООО «Семейная офтальмологическая клиника» Ольга Григорьева. Природные ресурсы, климат, транспортная доступность — все это придает региону большую привлекательность в глазах инвесторов. А рост туристического потока подтверждает, что регион может превратиться в один из значимых медицинских хабов юга России, считает эксперт.

«На сегодняшний день сектор коммерческой медицины в Ставропольском крае развит умеренно, но если посмотреть на динамику развития, то регион сохраняет лидерство в СКФО. По данным аналитиков, доля в общем объеме медуслуг колеблется в районе 15–20%, что выше среднероссийских показателей для регионов-миллионников, но ниже, чем в Москве или Санкт-Петербурге»,— комментирует госпожа Григорьева.

Структура предложения традиционна для большинства региональных рынков. По оценкам собеседницы, лидерство удерживает стоматология (около 40% всех частных клиник в регионе). Но наблюдается активная диверсификация. Уверенными темпами растут сегменты функциональной диагностики (МРТ, КТ, УЗИ экспертного класса, эндоскопия), амбулаторной помощи, включающей в себя консультации узких специалистов (гинекологи, неврологи, кардиологи), а также сегмент эстетической медицины и косметологии.

Исполнительный директор Medeast Clinic Вадим Тукин также отмечает значительный рост спроса на услуги пластической хирургии как в СКФО, так и в ЮФО. По оценкам эксперта, он составляет около 20–30% в год. Фиксируется увеличение интереса к эстетическим операциям, таким как подтяжка лица и липосакция, ринопластика.

«Ставрополье становится точкой притяжения для пациентов из соседних республик СКФО в сегментах высокотехнологичной диагностики и плановой хирургии (в том числе эндоскопической, лапароскопической, глазной микрохирургии), где сочетается более высокий, чем у соседей, уровень сервиса и доступная стоимость»,— комментирует Ольга Григорьева. Но для лечения редких заболеваний жителям края по-прежнему приходится ехать в федеральные центры.

Актуальные тренды на рынке коммерческой медицины Ставрополья обусловлены общероссийской повесткой, однако имеют свою региональную специфику. Как отмечает Ольга Григорьева, пациенты стали более мобильны и информированны. Легко могут сравнить цены и качество между клиниками Ставрополя, Пятигорска, Невинномысска и даже Краснодара. Развивается телемедицина. Пандемия стала ее катализатором, теперь же это стандартная опция для повторных консультаций и жителей районов края. Уделяется большое внимание превентивной медицине: сheck-up, ведение беременности, программы годового прикрепления. Спрос смещается от разовой услуги к долгосрочным отношениям с клиникой.

«За последние четыре года мы наблюдаем уверенный рост спроса на 20–25% ежегодно. Это связано с растущим доверием к частному сектору и повышением платежеспособности среднего класса»,— комментирует госпожа Григорьева.

Уровень качества в крупных частных клиниках Ставрополя и Пятигорска эксперт оценивает как достаточно высокий, сопоставимый с федеральными центрами. Однако он крайне неоднороден. Есть множество мелких кабинетов, где качество остается на низком уровне, отмечает Ольга Григорьева.

Среди других трендов генеральный директор сети санаториев «Плаза СПА» Марина Азарова называет омоложение аудитории. Также наблюдается большой спрос на программы, направленные на поддержание ментального здоровья. Эксперт уверена, что будущее отрасли — в превентивной медицине.

Директор санатория «Источник Железноводск» Татьяна Пронина среди тенденций 2025 года назвала интегративный подход к оздоровлению. Санатории продолжат развивать концепцию комплексного подхода к здоровью, сочетая традиционные бальнеологические методы с современными терапевтическими практиками. Особое внимание будет уделяться разработке персонализированных программ лечения. Также ожидается увеличение количества программ, направленных на профилактику, диагностику и реабилитацию.

Цены на большинство медуслуг в регионе значительно ниже столичных. Услуги первичного приема (до 2 тыс. руб.) и УЗИ (от 1,5 тыс. руб.) доступны многим пациентам, констатирует Ольга Григорьева. Однако сложные процедуры (МРТ — от 4 тыс. руб., комплексные операции) остаются дорогостоящими. Как считает эксперт, частная медицина в крае — это не роскошь, но и не массовый продукт для всех слоев населения.

Конкуренция обострится

Разви­тие сектора частной медицины на Ставрополье сдерживают классические для регионов проблемы, отмечает Ольга Григорьева. В их числе недостаток кадров. В крае не хватает врачей, младшего медицинского персонала, а также сотрудников с немедицинском образованием для сервисных служб. Среди других сдерживающих факторов — высокие операционные затраты: высокая стоимость современного оборудования, лицензирования, сертификатов, а также недоверие населения. Часть аудитории все еще скептически относится к частной медицине, считая ее необоснованно дорогой.

«Я думаю, что следующие три-пять лет станут временем качественного скачка для частной медицины Ставрополья и Северного Кавказа. Мы увидим укрупнение игроков и появление сильных региональных сетей; приход в край федеральных сетей, что усилит конкуренцию и поднимет планку сервиса. Произойдет углубление специализации: появятся нишевые центры (например, онкоцентры, клиники репродукции)»,— комментирует эксперт. Кроме того, по мнению Ольги Григорьевой, будет активно внедряться искусственный интеллект в диагностику и хирургию для помощи врачам и повышения точности. Продолжит развитие медицинский туризм в рамках СКФО, где Ставрополье будет выступать как доступный и качественный хаб.

Как считает Татьяна Пронина, лечебно-оздоровительный сектор является одним из ключевых драйверов внутреннего туризма, в том числе в Кавминводах.

«Ставропольский край стоит на пороге превращения из региона с фрагментированным частным медицинским рынком в консолидированный, технологичный и крайне привлекательный для инвестиций медицинский кластер всего Северного Кавказа»,— резюмировала Ольга Григорьева.

Андрей Пугачев