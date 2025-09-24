Парламент Хакасии не стал повторно рассматривать закон о муниципальной реформе

Верховный совет Хакасии не стал повторно рассматривать закон о территориальной организации местного самоуправления (МСУ). Вопрос был исключен из повестки дня сессии республиканского парламента.

Сессия проходит 24 сентября. Снять вопрос о законе предложили Олег Иванов из фракции КПРФ и единоросс Денис Кабанов. По мнению господина Иванова, обсуждение закона о МСУ не имеет отношения к «реальному решению вопросов» в республике. Господин Кабанов же сослался на отсутствие на сессии двух членов фракции «Единой России».

Как писал «Ъ», закон «О территориальной организации местного самоуправления в Республике Хакасия» был принят верховным советом 19 июня 2025 года по инициативе группы депутатов-единороссов. Согласно документу, в регионе должна быть проведена реформа, ликвидирующая самостоятельные муниципалитеты на уровне сел.

Глава республики, коммунист Валентин Коновалов, выступающий за сохранение двухуровневой системы МСУ, отказался подписывать закон. Для преодоления его вето сторонникам реформы необходимо было собрать в верховном совете не менее двух третей голосов (34 из 50).

Валерий Лавский