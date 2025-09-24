Супруга владельца «Кириешек» стала ответчицей по иску Генпрокуратуры

Решением Тверского суда Москвы по ходатайству Генпрокуратуры Мария Коржилова привлечена в качестве соответчика по иску ведомства к ее мужу владельцу группы компаний «КДВ» Денису Штенгелову, а также его отцу Николаю. Исковые требования включают в себя обращение имущества бизнесмена в доход государства. На активы семьи общей стоимостью 500 млрд руб. в настоящее время наложен обеспечительный арест.

Постановление суда основывалось на том, что Коржилова «владеет акциями предприятия». Рассмотрение дела отложено до 1 октября.

Об иске Генпрокуратуры стало известно в конце августа. По информации ведомства, группы КДВ, в том числе выпускающей продукцию под брендами «Кириешки» и «Яшкино», должны быть обращены в доход государства, так как используются «для финансирования вооруженных формирований Украины». В связи с этим они должны быть обращены в доход государства, а предприниматели отец и сын Шенгеловы — признаны экстремистами.

Ответчики в настоящее время проживают в Австралии, но «ключевым источником их доходов» остаются многочисленные российские предприятия. Прибыль от них, по данным Генпрокуратуры, выводится в другие страны. В частности, с 2022 года ими за рубеж было перечислено более 21 млрд руб.

Влад Никифоров