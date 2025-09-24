Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Обновленные параметры прогноза Минэкономики на 2026-2028 гг.

2024 2025 (оценка) 2026 2027 2028
ВЭД
Цена Brent (средняя, $/bbl) 80,8 70 70 70 72
Цена Юралс (средняя, $/bbl) 66,6 58 59 61 65
Курс (руб/$) 92,4 86,1 92,2 95,8 100,1
Платежный баланс
Экспорт ($ млрд) 433,1 412,9 431,5 462,2 505,5
Импорт ($ млрд) 299,7 306 308,5 326,9 341,5
Торговый баланс ($ млрд) 133, 4 106,9 123 135,4 164
Сальдо счета текущих операций ($ млрд) 63,2 37,8 47,8 51,5 70,3
Реальный сектор
ВВП (трлн руб) 201,1 217,3 235,1 255,5 276,3
рост ВВП (% г/г) 4,3 1 1,3 2,8 2,5
Инфляция (на конец года, %) 9,5 6,8 4 4 4
Инвестиции (динамика, % г/г) 7,4 1,7 -0,5 3,8 3,3
Потребление
Рост оборота розницы (% г/г) 7,7 2,5 1,1 3,9 3,6
Рост платных услуг населению (% г/г) 4,3 2,6 1 2,4 2,4
Рынок труда
Реальная зарплата (рост, % г/г) 9,7 3,4 2,4 3,9 3,2
Реальные доходы (рост, % г/г) 7,3 3,8 2,1 3,5 3
Безработица (% рабочей силы) 2,5 2,3 2,6 2,5 2,3

