Обновленные параметры прогноза Минэкономики на 2026-2028 гг.

|
|
|2024
|2025 (оценка)
|2026
|2027
|2028
|ВЭД
|
|Цена Brent (средняя, $/bbl)
|80,8
|70
|70
|70
|72
|Цена Юралс (средняя, $/bbl)
|66,6
|58
|59
|61
|65
|Курс (руб/$)
|92,4
|86,1
|92,2
|95,8
|100,1
|Платежный баланс
|
|Экспорт ($ млрд)
|433,1
|412,9
|431,5
|462,2
|505,5
|Импорт ($ млрд)
|299,7
|306
|308,5
|326,9
|341,5
|Торговый баланс ($ млрд)
|133, 4
|106,9
|123
|135,4
|164
|Сальдо счета текущих операций ($ млрд)
|63,2
|37,8
|47,8
|51,5
|70,3
|Реальный сектор
|
|ВВП (трлн руб)
|201,1
|217,3
|235,1
|255,5
|276,3
|рост ВВП (% г/г)
|4,3
|1
|1,3
|2,8
|2,5
|Инфляция (на конец года, %)
|9,5
|6,8
|4
|4
|4
|Инвестиции (динамика, % г/г)
|7,4
|1,7
|-0,5
|3,8
|3,3
|Потребление
|
|Рост оборота розницы (% г/г)
|7,7
|2,5
|1,1
|3,9
|3,6
|Рост платных услуг населению (% г/г)
|4,3
|2,6
|1
|2,4
|2,4
|Рынок труда
|
|Реальная зарплата (рост, % г/г)
|9,7
|3,4
|2,4
|3,9
|3,2
|Реальные доходы (рост, % г/г)
|7,3
|3,8
|2,1
|3,5
|3
|Безработица (% рабочей силы)
|2,5
|2,3
|2,6
|2,5
|2,3