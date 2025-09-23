НАТО пригрозило решительным ответом на «безрассудные действия России»

Страны НАТО по итогу консультаций, созванных по запросу Эстонии, обвинили Россию в нарушении воздушного пространства членов альянса и пообещали использовать все военные инструменты для самообороны. В совместном заявлении союзников говорится, что Россия несет ответственность за действия, которые «ведут к эскалации».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Virginia Mayo / AP Фото: Virginia Mayo / AP

«Россия не должна сомневаться: НАТО и союзники в соответствии с международным правом будут использовать все необходимые военные и невоенные инструменты для самообороны и сдерживания любых угроз со всех направлений. Мы продолжим реагировать в том порядке, в такое время и в той области, которые выберем сами. Наша приверженность статье 5 (предусматривает коллективную оборону в случае нападения на одного из членов НАТО.— ‘’Ъ’’) незыблема»,— cледует из заявления.

НАТО провело второе за две недели заседание по статье 4 Устава альянса — оно предполагает консультации членов блока, если одна из стран заявляет об угрозе территориальной целостности и безопасности. 10 сентября консультации запросила Польша, заявившая о налете на страну российских беспилотников. 23 сентября члены НАТО собрались по инициативе Эстонии. Власти республики утверждают, что пролетевшие над Финским заливом три МиГ-31 находились в эстонском воздушном пространстве 12 минут. Россия эти обвинения отвергает.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «МиГ среди ясного неба».

Лусине Баласян