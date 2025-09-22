Программное гостеприимство

Российский рынок технологических решений для отелей снижает темпы роста. В 2025 году он может прибавить 22%, достигнув 9,9 млрд руб. Год назад прирост оценивался в 25%. Тренд объясняется охлаждением внутреннего туризма в целом и растущими затратами отельеров на операционную деятельность. Основными точками роста для HotelTech станут сервисы по автоматизации взаимоотношений гостиниц с клиентами и формированию цен на услуги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

Оборот рынка технологических решений для отелей (HotelTech) в России в 2025 году может составить 9,9 млрд руб., подсчитали в рамках совместного исследования аналитики сообщества предпринимателей Travel Startups, Российского союза туриндустрии (РСТ) и независимый эксперт Яков Адамов. Год к году показатель может вырасти на 22%. Темп роста замедляется: в 2024 году он оценивался в 25%. CEO travel-вертикали экосистемы МТС Кирилл Тренин также не исключает, что рост рынка HotelTech замедлится, связывая это во многом с макроэкономической неопределенностью.

Замедление роста рынка HotelTech прослеживается в контексте общего падения спроса на отдых внутри страны. Согласно подсчетам Ассоциации туроператоров России (АТОР), в мае—сентябре количество организованных бронирований в России сократилось на 13% год к году. Общее число гостей коллективных средств размещения в России, по данным Росстата, в январе—июле выросло на 6,2%, до 51,8 млн человек. Год назад аналогичный прирост был существенно выше — 11,8%, в 2023 году — 13,1%. Негативный тренд связан с действующими ограничениями в Краснодарском крае и накопительным эффектом от роста стоимости отдыха внутри страны (см. “Ъ” от 1 сентября).

Яков Адамов констатирует, что вывод новых гостиничных объектов на рынок замедлился. Вместе с тем у отельеров, по его словам, растут издержки: все больше средств уходит на операционную деятельность и все меньше — на инновации. Гостиницы, по мнению эксперта, нередко продолжают по инерции работать на устаревших решениях.

Хотя руководитель комиссии по стартапам РСТ Леонид Пустов отмечает, что развиваться рынок HotelTech может не только на счет классических отелей, но и благодаря сегменту посуточной аренды жилья. Сейчас он становится более конкурентным: за год, по данным «Авито Путешествий», предложение объектов для посуточной аренды выросло на 26%. Директор по развитию отельного рынка «Туту» Юрий Вьюшин, впрочем, называет рынок апартаментов недостаточно прозрачным. Точкой роста он называет меры господдержки по строительству модульных средств размещения.

Рынок HotelTech традиционно считается популярной нишей для развития стартапов. Но основной его объем формируют зрелые компании. Так, 60% оборота по итогам 2024 года, по подсчетам РСТ и Travel Startups, пришлись на Travelline, специализирующуюся на предоставлении услуг в сфере бронирования и дистрибуции номеров. Доля второго крупнейшего игрока, HRS «Гостиничные и ресторанные системы», составляет 13,6%. Все остальные игроки занимают на рынке менее 10%. Юрий Вьюшин не исключает, что структура долей вскоре сильно поменяется. На направление HotelTech, по его словам, активно смотрят экосистемные игроки, обладающие значительными ресурсами.

Топ-20 HotelTech*-компаний по выручке в 2024 году Выйти из полноэкранного режима Компания Выручка (млн руб.) Изменение год к году (%) Travelline 4891 27,6 HRS «Гостиничные и ресторанные системы» 1105,1 16,8 Bnovo 418,1 15,9 Hoteza 272,7 29,1 Realty Calendar 220 36,2 ККС 208,7 3,7 Libra Hospitality 131,6 13 GetLoyalty 108,08 10,5 ServiceBook 103,3 10,5 «1С Отель» 89,3 12,5 «Бронируй Онлайн» 49,2 61 Shelter 49 25,8 «Скала ЕПГУ» 47,7 28,8 Aiso 39,9 нет данных Proptech Solutions 38,6 52,5 «Хотбот» 38 61,5 «Эделинк» 36,5 7 Finoko 36,1 12,1 TeamJet 36 122,1 Hotel Advisors 34,7 55,1 Открыть в новом окне *Технологические решения для отелей. Источники: Travel Startups, РСТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Яков Адамов обращает внимание на то, что объем российского рынка HotelTech все еще далек от мировых значений. Глобальный его оборот по итогам 2024 года оценивается в $8,2 млрд, то есть доля России — около 1%, поясняет эксперт. Он связывает это со значительно меньшей базой качественного гостиничного фонда средних и крупных отелей, низким платежеспособным спросом, стоимостью софта, дороговизной заемных средств и, как следствие, ограниченными инвестициями в развитие. Хотя технологические решения при этом, по его словам, востребованы как у небольших, так и у крупных средств размещения.

Кирилл Тренин говорит, что средняя маржинальность продуктов HotelTech составляет 20–40%, превышая значения для многих IT-решений. Заработок профильных сервисов — процент от трансакции, поясняет господин Вьюшин. Стоимость гостиничных услуг, по его словам, с одной стороны, существенно выше, чем, например, такси, но с другой — это значительно менее частотный сервис, чем те же пассажирские перевозки.

Леонид Пустов отмечает, что сейчас на рынке HotelTech достаточно много решений, решающих основные задачи гостиничного бизнеса — дистрибуцию и управление объектами. Юрий Вьюшин предполагает, что новые сервисы в этом сегменте будут направлены на улучшение пользовательского опыта. Господин Тренин называет перспективными нишами автоматизацию взаимоотношений средств размещения с гостями и интеграции с экосистемами смежных сервисов. «Высок интерес к инструментам динамического ценообразования, формирующим цены на размещение алгоритмически, по принципу маркетплейсов и агрегаторов такси»,— говорит он.

Александра Мерцалова