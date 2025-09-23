Хаменеи: Иран не нуждается в ядерном оружии и не будет его создавать

Иран не нуждается в ядерном оружии и не собирается его производить. Об этом заявил верховный лидер страны Али Хаменеи. Он отметил, что высокий уровень обогащения урана помогает Тегерану закрывать свои потребности.

«Конечно, страны, желающие создать ядерное оружие, увеличивают его до 90%. Поскольку нам не нужно оружие и мы решили отказаться от ядерного оружия, мы не стали увеличивать его так сильно. Мы увеличили его до 60%, что является очень высоким показателем, очень хорошим показателем, необходимым для решения некоторых задач, стоящих перед нашей страной»,— сказал Али Хаменеи в телевизионном обращении (цитата по ТАСС).

Верховный лидер Ирана отметил, что у страны «нет и не будет» ядерного оружия, несмотря на то, что другие девять стран имеют в своем арсенале ядерные снаряды.

21 сентября Иран приостановил сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) из-за решения Совбеза ООН восстановить санкции против страны. За резолюцию о невозобновлении санкционного режима 19 сентября проголосовали РФ, Китай, Алжир и Пакистан. Однако в ООН инициативу отклонили. По убеждению европейских стран, рестрикции в отношении Ирана необходимы из-за нарушения страной Соглашения о ядерной программе.

