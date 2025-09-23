Хаменеи: Иран не нуждается в ядерном оружии и не будет его создавать
Иран не нуждается в ядерном оружии и не собирается его производить. Об этом заявил верховный лидер страны Али Хаменеи. Он отметил, что высокий уровень обогащения урана помогает Тегерану закрывать свои потребности.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Конечно, страны, желающие создать ядерное оружие, увеличивают его до 90%. Поскольку нам не нужно оружие и мы решили отказаться от ядерного оружия, мы не стали увеличивать его так сильно. Мы увеличили его до 60%, что является очень высоким показателем, очень хорошим показателем, необходимым для решения некоторых задач, стоящих перед нашей страной»,— сказал Али Хаменеи в телевизионном обращении (цитата по ТАСС).
Верховный лидер Ирана отметил, что у страны «нет и не будет» ядерного оружия, несмотря на то, что другие девять стран имеют в своем арсенале ядерные снаряды.
21 сентября Иран приостановил сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) из-за решения Совбеза ООН восстановить санкции против страны. За резолюцию о невозобновлении санкционного режима 19 сентября проголосовали РФ, Китай, Алжир и Пакистан. Однако в ООН инициативу отклонили. По убеждению европейских стран, рестрикции в отношении Ирана необходимы из-за нарушения страной Соглашения о ядерной программе.
