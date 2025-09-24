Власти обсудили применение дронов для фиксации нарушений ПДД

В Совете федерации предложили привлекать дроны для автоматической фиксации нарушений ПДД. Инициатива была озвучена на круглом столе 23 сентября.

Как сообщил старший инспектор по особым поручениям ГИБДД России Михаил Котов, ведомство уже имеет опыт использования беспилотных систем. По его словам, в 2022–2023 годах дроны помогли выявить 35 тыс. нарушений в 29 регионах, включая выезд на встречную полосу и движение по обочине. В Курганской области беспилотники фиксировали проезды на красный свет. При этом штрафы выносились в «ручном» режиме, автоматических постановлений собственникам автомобилей не рассылали.

Сенатор Игорь Тресков подчеркнул необходимость урегулирования вопроса из-за дефицита кадров ГИБДД. «Нужно изыскивать новые формы контроля без участия человека»,— сказал он. Кроме того, господин Тресков указал на правовые пробелы: требуется прописать порядок закупки дронов регионами, передачи данных в МВД и сертификации «летающих» камер. «Если вся цепочка не прописана, то это становится основанием для оспаривания и отмены решения по привлечению к ответственности»,— заключил сенатор.

