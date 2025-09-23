Глава Совета судей РФ обжалует требование изъять его недвижимость в Ростове

Председатель Совета судей России Виктор Момотов назвал клеветническими данные из антикоррупционного иска Генпрокуратуры, требующего изъять около 100 объектов недвижимости стоимостью 9 млрд руб. Об иске надзорного ведомства, поданном в Останкинский районный суд Москвы, Момотов узнал только из публикаций СМИ, сообщает «Ъ».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Генпрокуратура считает, что, несмотря на запрет заниматься предпринимательской деятельностью, Момотов вел бизнес совместно с владельцем сети отелей Marton Андреем Марченко. В сеть входят 40 гостиничных комплексов в Краснодарском крае, Ростовской области, а также в Волгограде, Воронеже, Калининграде, Нижнем Новгороде, Вологде и Москве.

«В связи с обвинениями Момотов обратился в комиссию судейского сообщества с целью проверки сведений о возможном нарушении антикоррупционного законодательства»,— поясняют в сообщении.

Валентина Любашенко