Петербургский университет профсоюзов отверг обвинения в захвате госимущества

Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов (СПбГУП) отверг обвинения в незаконном присвоении и использовании госимущества. Соответствующее заявление пресс-службы вуза есть в распоряжении «Ъ-СПб»

Фото: Сайт СПбГУП Здание Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов

Фото: Сайт СПбГУП

«У СПбГУП в собственности, пользовании, оперативном управлении и т. д. никогда не было государственного имущества. Все объекты, находящиеся в той или иной форме хозяйственного ведения университета, были созданы либо приобретены профсоюзами на собственные средства и переданы в ведение университета без передачи прав собственности. Никакого профсоюзного, а тем более полученного от государства или приобретенного с использованием государственных средств имущества СПбГУП никогда никому не передавал»,— утверждается в пресс-релизе.

Также в университете заявили, что в момент перехода на платную основу СПбГУП успешно выдержал пять проверок различных ведомств, а его ректор Александр Запесоцкий никогда не использовал имущество вуза для личного обогащения и не скрывал доходов от государства.

В понедельник, 22 сентября, Генпрокуратура подала иск о возврате государству имущества СПбГУП. Ответчиками по иску выступают Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) и Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, в качестве третьего лица привлекается, в том числе, ректор СПбГУП Александр Запесоцкий.

Надзорное ведомство отмечает, что ФНПР и Александр Запесоцкий отступили от запрета на смену социального профиля учебного учреждения и перевели деятельность университета на коммерческую основу, а после этого с помощью суда легализовали незаконный захват публичной собственности на имущество вуза. При этом ФНПР скрыла от суда сведения о возведении объектов за государственный счет.

Также, по данным прокуратуры, в период с 2007 по 2011 год ректор оформил на себя и сына как физических лиц кредиты на 813,6 млн рублей под залог имущества университета. Займы выплатил СПбГУП за счет средств студентов, предназначенных для реализации образовательной деятельности.

Подробнее об иске Генпрокуратуры — в материале «Ъ» «Прокуроры занялись профсоюзным обучением».

Артемий Чулков