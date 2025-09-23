Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Председатель Совета судей Виктор Момотов считает, что его оклеветали

Председатель Совета судей России Виктор Момотов сообщил “Ъ”, что шокирован данными из прокурорского иска, назвав их «клеветническими». По словам судьи, пока о претензиях Генпрокуратуры ему известно только из публикаций в СМИ, а в Останкинский райсуд Москвы, чтобы получить оригинальные документы, он дозвониться не может.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Наша судебная система, а мне говорят, что не можем вас соединить! Ну как так! Это удивительно»,— отметил господин Момотов. По его словам, он готов доказать свою непричастность к предполагаемым нарушениям антикоррупционного законодательства.

После первых публикаций он обратился в комиссию Совета судей по реализации мероприятий противодействия коррупции, урегулированию конфликта интересов во внеслужебных отношениях и при исполнении судьями своих полномочий с целью проверки сведений, распространяемых в СМИ.

По версии Генпрокуратуры, несмотря на запрет на занятие предпринимательской деятельностью, господин Момотов участвовал в гостиничном бизнесе на территории Москвы, Краснодарского края, Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской и Калининградской областей. В результате, говорится в иске, им были сформированы активы рыночной стоимостью не менее 9 млрд руб. Надзор настаивает на их обращении в доход государства.

Подробнее об этом — в материале «Ъ».

Мария Локотецкая

