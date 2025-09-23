В Краснодарском крае за 10 лет заменили более тысячи километров ветхих теплосетей

За последние десять лет в муниципалитетах Краснодарского края заменили более 1,1 тыс. км ветхих тепловых сетей. Об этом стало известно на совещании по подготовке коммунальной инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону под руководством губернатора Вениамина Кондратьева, сообщает пресс-служба администрации края.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

По словам главы Кубани, новые объекты повышают надежность и снижают аварийность, обеспечивая жителям бесперебойное теплоснабжение в зимний период. Господин Кондратьев подчеркнул необходимость ежегодного обновления не менее 5% сетей.

В 2024 году в муниципалитетах заменили около 100 км коммуникаций, в 2025 году работы выполнены на 120 из 130 км. Кроме того, модернизируют около 50 котельных, более 40 из которых финансируются инвесторами. Еще 11 объектов строят по краевой госпрограмме «Развитие топливно-энергетического комплекса».

По программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры» из федерального и краевого бюджетов направлено свыше 700 млн руб. на капремонт и реконструкцию старых сетей в девяти муниципалитетах. Всего обновят 27 объектов, основная часть работ уже завершена, остальные планируют сдать до начала октября.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае в 2025 году планируют возвести 14 объектов теплоснабжения общей мощностью 26,9 МВт. На эти цели направят 284 млн руб.

Анна Гречко