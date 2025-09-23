«Татнефть» увеличила производство нефтепродуктов на 4% за полгода
«Татнефть» нарастила производство нефтепродуктов на 4% за первую половину 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует информация из отчета эмитента компании.
Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ
Добыча нефтепродуктов выросла на 342 тыс. тонн, с 8,489 млн тонн до 8,831 млн тонн.
Производство газопродуктов в первый период 2025 года составило 475 тыс. тонн, в 2024 за аналогичный период произвели 473 тыс. тонн.
Ранее в августе сообщалось о снижении стоимости акций «Татнефти» на 1% за обычные и на 1,1% за привилегированные акции. Прибыль предприятия за январь — июль 2025 года снизилась в 2,6 раза по сравнению с периодом за прошлый год. В пресс-службе «Татнефти» объяснили данное снижение уменьшением цен на нефть и укреплением рубля.