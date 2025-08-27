«Татнефть» объяснила падение прибыли снижением цен на нефть и укреплением рубля

Снижение чистой прибыли «Татнефти» в 2,6 раза в первом полугодии 2025 года связано с падением рублевых цен на нефть и убытками от курсовых разниц на фоне укрепления рубля. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Татнефть» назвала причины падения прибыли в первом полугодии

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ «Татнефть» назвала причины падения прибыли в первом полугодии

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Сегодня «Татнефть» опубликовала отчетность по МСФО, согласно которой чистая прибыль за январь — июнь составила 58 млрд руб. против 151 млрд руб. годом ранее. Выручка компании снизилась на 5,7% до 878 млрд руб.

Результат оказался ниже ожиданий аналитиков, которые прогнозировали чистую прибыль в размере 67,75 млрд руб. После публикации отчета котировки «Татнефти» на Московской бирже снизились на 1%.

Анар Зейналов