Акции «Татнефти» подешевели после публикации отчета за полугодие

Котировки «Татнефти» снижаются на Московской бирже после выхода слабого отчета за первое полугодие по МСФО. Об этом сообщает «Интерфакс».

К 14:30 обыкновенные акции компании подешевели на 1% до 653,5 руб., привилегированные — на 1,1% до 619,5 руб.

Чистая прибыль «Татнефти» за полугодие составила 58 млрд руб. против 151 млрд руб. годом ранее. Падение прибыли составило 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплату дивидендов за первое полугодие в размере 14,35 руб. на акцию, что оказалось ниже ожиданий аналитиков.

Анар Зейналов