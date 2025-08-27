Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Акции «Татнефти» подешевели после публикации отчета за полугодие

Котировки «Татнефти» снижаются на Московской бирже после выхода слабого отчета за первое полугодие по МСФО. Об этом сообщает «Интерфакс».

К 14:30 обыкновенные акции компании подешевели на 1% до 653,5 руб., привилегированные — на 1,1% до 619,5 руб.

Чистая прибыль «Татнефти» за полугодие составила 58 млрд руб. против 151 млрд руб. годом ранее. Падение прибыли составило 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплату дивидендов за первое полугодие в размере 14,35 руб. на акцию, что оказалось ниже ожиданий аналитиков.

Анар Зейналов