Власти Афганистана не согласны на передачу базы Баграм США

Представитель правительства Афганистана Забихулла Муджахид заявил, что власти страны никогда не передадут авиабазу Баграм под управление США.

«Баграм — часть территории Афганистана. Он ничем не отличается от любого другого участка афганской земли. Мы никогда не согласимся на сделку или передачу какой-либо части нашей страны»,— сказал Забихулла Муджахид в интервью Al Arabiya.

В 2001 году США и Международные силы безопасности ввели войска в Афганистан, власть в котором тогда принадлежала движению «Талибан». В течение 20 лет авиабаза Баграм была крупнейшей американской базой в стране. В 2021 году Соединенные Штаты завершили вывод войск из Афганистана, после чего к власти вернулись талибы.

19 сентября газета The Wall Street Journal писала, что власти США ведут переговоры с движением «Талибан» о передаче авиабазы Баграм под управление американских военнослужащих. На следующий день Дональд Трамп пригрозил «плохими вещами», если талибы не передадут базу «тем, кто ее построил».

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп выступил с баграмным заявлением».

