Дональд Трамп выступил с баграмным заявлением

Президент США Дональд Трамп заявил о решимости восстановить контроль над бывшей американской авиабазой в Афганистане, потребовав от талибов немедленно передать ее Вашингтону. Ультиматум Трампа, пригрозившего Кабулу «последствиями», вызвал жесткую реакцию афганских властей, заявивших о готовности не допустить захвата Баграма и исключивших возможность иностранного военного присутствия в стране. Нацелившийся на возращение стратегической базы вблизи Китая, Дональд Трамп стоит перед крайне сложной задачей: как реализовать свой план, учитывая неуступчивость талибов, и при этом избежать повторения американского фиаско в Афганистане.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Американские войска использовали авиабазу Баграм до августа 2021 года, когда им пришлось покинуть Афганистан, оставив базу талибам

Фото: Robert Nickelsberg / Getty Images Американские войска использовали авиабазу Баграм до августа 2021 года, когда им пришлось покинуть Афганистан, оставив базу талибам

Фото: Robert Nickelsberg / Getty Images

«Мы сейчас говорим с Афганистаном. Мы хотим, чтобы ее вернули. Мы хотим, чтобы ее вернули в ближайшее время, прямо сейчас. Если они этого не сделают, то вы узнаете, что сделаю я»,— заявил журналистам в минувшую субботу Дональд Трамп, отвечая на вопрос об авиабазе Баграм, которая в 2001–2021 годах служила крупнейшей базой международной антитеррористической коалиции во главе с США в Афганистане.

На уточняющий вопрос, готовы ли будут США снова ввести войска на территорию Афганистана, если талибы откажутся выполнить его ультиматум, Трамп предпочел сохранить свою излюбленную недосказанность. «Мы не будем говорить об этом»,— бросил он репортерам на мероприятии в штате Вирджиния.

Ранее Трамп предупредил, что Афганистан «ждут последствия», если его власти не согласятся вернуть США авиабазу Баграм (талибы восстановили контроль над ней 15 августа 2021 года).

Многочисленные заявления главы Белого дома последних дней, в которых повторяется слово-символ «Баграм», свидетельствуют о внезапно проснувшемся интересе Трампа к, казалось бы, перевернутой странице американской истории в Афганистане и его далекоидущих планах переписать ее заново.

Подтверждением этого стало несколько сбивчивое, но при этом весьма решительное программное заявление Трампа на итоговой пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером по окончании его визита в Лондон. «Мы собираемся уйти из Афганистана, но уйдем с силой и достоинством, и мы сохраним Баграм — одну из крупнейших авиабаз в мире. Мы отдали ее просто так. Мы пытаемся вернуть ее, кстати. Это может быть небольшой новостью. Мы хотим вернуть эту базу, потому что они нуждаются в нас. Мы хотим эту базу обратно, и одна из причин в том, что, как вы знаете, она находится в часе полета от того места, где Китай производит свое ядерное оружие»,— сообщил на пресс-конференции в Великобритании президент США.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил о проведении углубленного расследования по поводу вывода американских войск из Афганистана во время президентства Джо Байдена.

Анализируя новые афганские амбиции главы Белого дома, агентство Reuters со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников не исключает сценария новой американской операции в этой стране.

«Цель президента США по повторному занятию авиабазы Баграм в Афганистане может в конечном итоге выглядеть как повторное вторжение в страну и потребует размещения более 10 тыс. военнослужащих, а также развертывания современных систем ПВО, заявляют действующие и бывшие американские чиновники»,— приводит Reuters мнение опрошенных чиновников и экспертов, добавляя, что пока нет никаких признаков активной подготовки к военному возвращению авиабазы Баграм.

По словам собеседников агентства, даже если представить, что талибы вдруг согласятся на повторный приход США в Баграм в результате переговоров, базу придется защищать от множества угроз, включая действующих на территории страны боевиков «Исламского государства» и «Аль-Каиды» (запрещенные в РФ террористические организации). Кроме того, контингент США может оказаться уязвимым для ракетных угроз со стороны Ирана, который в этом году атаковал американскую авиабазу в Катаре в ответ на удары США по иранским ядерным объектам.

Реакция властей в Кабуле на амбиции Трампа показывает, что они категорически исключают возвращение Баграма под контроль США и отвергают его ультиматум.

«Афганистан и США могут поддерживать политические и экономические отношения на основе взаимного уважения и общих интересов без наличия у США военной базы в Афганистане»,— заявил официальный представитель МИД Афганистана Закир Джалали.

«На протяжении всей своей истории народ Афганистана никогда не мирился с военным присутствием других стран, и возможность этого была категорически отвергнута в ходе переговоров и подписания соглашения в Дохе (о выводе США и их союзниками всех войск с территории Афганистана.— “Ъ”)»,— добавил афганский дипломат.

С отдельным заявлением после высказываний Трампа выступило и правительство Афганистана, напомнившее, что в Дохийском соглашении США обязались «не применять силу, не угрожать территориальной целостности или политической независимости Афганистана, а также не вмешиваться в его внутренние дела». «Вместо повторения прошлых неудачных подходов США следует принять политику реализма и рациональности»,— говорится в заявлении Кабула, призывающем Вашингтон «оставаться верным своим обязательствам».

Наконец, в связи с ситуацией вокруг базы Баграм весьма решительно высказался и начальник генерального штаба афганской армии Фасихуддин Фитрат, заверивший, что вооруженные силы Исламского Эмирата не допустят присутствия на территории страны ни одного иностранного солдата.

Первым государством, отреагировавшим на ультиматум Трампа Афганистану, стал упомянутый им на пресс-конференции в Лондоне Китай.

«Разжигание напряженности и создание конфронтации в регионе не поможет завоевать сердца и умы людей»,— заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь, призвав уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Афганистана.

«Мы надеемся, что все стороны будут играть по-настоящему конструктивную роль, содействовать поддержанию мира и стабильности в регионе»,— отметил дипломат.

Несмотря на то что пока заявления Трампа выглядят не более чем попыткой прозондировать почву в вопросе американского возвращения в Баграм и о новой военной операции США в Афганистане речь не идет, высказывания главы Белого дома свидетельствуют о том, что его администрация включилась в новую большую игру мировых держав в регионе. Об этой игре, прямо не упоминая США, заявил на прошлой неделе на заседании СБ ООН по Афганистану постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

По его словам, Россия сожалеет, что отдельные западные доноры пытаются брать талибов «за горло», разговаривая с ними языком ультиматумов. «Последовательно подчеркиваем необходимость выработки реалистичного комплексного подхода по Афганистану, который опирался бы на объективный анализ и сбалансированную оценку ситуации. Его ключевые составляющие остаются прежними — конструктивное взаимодействие международного сообщества по афганскому вопросу при полном учете нужд самих афганцев и отказе от двойных стандартов, а также терпеливый, без давления и шантажа, диалог с талибами по всем насущным проблемам»,— отметил Василий Небензя.

Сергей Строкань