WSJ: власти США начали переговоры с «Талибаном» о возвращении на базу Баграм

Власти США ведут переговоры с представителями движения «Талибан» о восстановлении американского присутствия на авиабазе Баграм в Афганистане. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По информации издания, США хотят использовать Баграм для проведения антитеррористических операций. Источники WSJ сообщили, что переговоры находятся на ранней стадии. Со стороны Вашингтона их возглавляет спецпосланник Дональда Трампа по делам заложников Адам Белер.

Президент США во время визита в Великобританию заявил о намерении вернуть американским военным доступ к афганской базе. Он указал на стратегическое значение объекта, в том числе из-за близости к Китаю. Представители «Талибана» заявили, что никогда не вернут США авиабазу, которую американцы покинули четыре года назад. В беседе с The Times пресс-секретарь талибов заявил: «Они десятилетиями на нас нападали, воевали с нами, и мы не потерпим присутствия тут никаких американцев».