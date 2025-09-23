В аэропорту Сочи задерживаются около 30 рейсов

Во вторник, 23 сентября, в аэропорту задерживаются 33 авиарейса: 16 — на вылет, 17 — на прилет. Как рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе воздушной гавани курорта, отклонения от расписания связаны с производственными причинами у авиакомпаний и поздним прибытием самолетов.

Фото: https: / t.me / aeroaer

Днем ранее сообщалось о примерно 60 рейсах с задержкой свыше двух часов, при этом два московских направления были полностью отменены. Ограничения авиационного движения, введенные накануне для обеспечения безопасности, привели к временному прекращению приема и отправки воздушных судов. Вечером 21 сентября и ночью последующих суток аэропорт был закрыт почти на пять часов, в ходе чего 18 экипажей перенаправили самолеты на альтернативные аэродромы.

Все перенаправленные рейсы успешно достигли пунктов назначения, а аэропорт восстанавливал работу по обычному расписанию. Южная транспортная прокуратура проводила проверку ситуации, представители ведомства находились в терминале для защиты прав пассажиров.

В пресс-службе воздушной гавани курорта рекомендуют пассажирам уточнять актуальный статус рейсов у авиакомпаний и на информационных стойках в секторе В2.

Мария Удовик