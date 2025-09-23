Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Алексей Кондратьев назначен сенатором от Тамбовской области

Как предполагал «Ъ», полномочиями сенатора от исполнительной власти Тамбовской области наделен ветеран специальной военной операции (СВО) Алексей Кондратьев, который ранее представлял в Совете федерации правительство Курской области.

Избранный на пост губернатора Тамбовской области Евгений Первышов подписал постановление о наделении господина Кондратьева полномочиями сенатора 23 сентября. Также господин Первышов официально вступил в должность.

Алексей Кондратьев является уроженцем Тамбовской области. Он участвовал в боевых действиях в Чечне и Грузии, в 2010–2015 годах работал председателем Тамбовской гордумы и главой города, а позже в течение пяти лет представлял регион в сенате. В 2022 году господин Кондратьев принял участие в СВО в качестве добровольца. В прошлом году он был назначен сенатором от исполнительной власти Курской области.

Накануне после вступления в должность губернатора Курской области Александр Хинштейн назначил сенатором олимпийскую чемпионку по фехтованию Евгению Ламонову.

Сергей Толмачев, Воронеж

