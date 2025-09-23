Рютте: НАТО не выявило угрозы из-за инцидента с истребителями в Эстонии

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что силы альянса не выявили непосредственной угрозы 19 сентября, когда воздушное пространство Эстонии было нарушено истребителями. По утверждению эстонских властей, это были российские самолеты.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

Фото: Geert Vanden Wijngaert / Reuters Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

Фото: Geert Vanden Wijngaert / Reuters

«В ходе последнего инцидента с нарушением воздушных границ Эстонии, который мы сегодня обсудили, силы НАТО оперативно перехватили и сопроводили самолеты без эскалации, поскольку непосредственной угрозы выявлено не было»,— сказал Марк Рютте на пресс-конференции после встречи членов альянса.

Власти Эстонии утверждают, что 19 сентября пролетевшие над Финским заливом три МиГ-31 находились в эстонском воздушном пространстве 12 минут. НАТО обвинило Россию в «безрассудных действиях» и пригрозило решительным ответом на подобные инциденты. Минобороны РФ сообщило, что в этот день три российских истребителя совершали плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградской области, а воздушное пространство Эстонии не нарушалось.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «МиГ среди ясного неба».

Лусине Баласян