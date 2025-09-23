Гуцан назвал обеспечение прав участников СВО приоритетом для прокуроров

Органы прокуратуры всегда «глубоко погружены» в защиту прав участников военной операции, и эту работу надо продолжить, заявил кандидат на должность генпрокурора Александр Гуцан. Одной из главных задач он назвал медицинскую реабилитацию участников СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Гуцан

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Александр Гуцан

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Господин Гуцан выступил на совместном заседании конституционного и оборонного комитетов Совета федерации. Он заверил, что для помощи участникам СВО прокуроры «не ограничиваются бюрократическими рамками» и «стараются решить вопрос в ручном режиме», передает ТАСС.

Александр Гуцан считает важным контролировать обеспечение бойцов лекарствами и средствами реабилитации, а также усилить надзор за назначением им соцвыплат и соблюдением жилищных и трудовых прав. Помимо этого, надо «решительно пресекать мошеннические действия в отношении военнослужащих и членов семьи», отметил он.

Президент Владимир Путин на прошлой неделе направил в Совфед представление о назначении генпрокурора Игоря Краснова председателем Верховного суда. На его место господин Путин предложил назначить полпреда президента в СЗФО Александра Гуцана. Комитет СФ по поддержал обе кандидатуры.

Подробности — в материале «Ъ» «Генпрокуроры встретятся в сенате».