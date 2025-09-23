Гуцан назвал обеспечение прав участников СВО приоритетом для прокуроров
Органы прокуратуры всегда «глубоко погружены» в защиту прав участников военной операции, и эту работу надо продолжить, заявил кандидат на должность генпрокурора Александр Гуцан. Одной из главных задач он назвал медицинскую реабилитацию участников СВО.
Александр Гуцан
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Господин Гуцан выступил на совместном заседании конституционного и оборонного комитетов Совета федерации. Он заверил, что для помощи участникам СВО прокуроры «не ограничиваются бюрократическими рамками» и «стараются решить вопрос в ручном режиме», передает ТАСС.
Александр Гуцан считает важным контролировать обеспечение бойцов лекарствами и средствами реабилитации, а также усилить надзор за назначением им соцвыплат и соблюдением жилищных и трудовых прав. Помимо этого, надо «решительно пресекать мошеннические действия в отношении военнослужащих и членов семьи», отметил он.
Президент Владимир Путин на прошлой неделе направил в Совфед представление о назначении генпрокурора Игоря Краснова председателем Верховного суда. На его место господин Путин предложил назначить полпреда президента в СЗФО Александра Гуцана. Комитет СФ по поддержал обе кандидатуры.
