Гуцан назвал большой честью предложение Путина назначить его генпрокурором

Комитет Совета федерации по законодательству и госстроительству поддержал кандидатуру полпреда президента в СЗФО Александра Гуцана на пост генерального прокурора. Ранее сегодня комитет так же поддержал кандидатуру действующего генпрокурора Игоря Краснова на пост председателя Верховного суда. Оба кандидата были представлены верхней палате парламента президентом на прошлой неделе.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Александр Гуцан

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Для меня предложение президента РФ Владимира Владимировича Путина – это большая честь», — заявил господин Гуцан на заседании конституционного и оборонного комитетов Совфеда (цитата по «РИА Новости»). — Расцениваю его как проявление доверия«.

Второй этап обсуждений по кандидатуре господина Гуцана, как ожидается, состоится 24 сентября. В этот же день Совфед рассмотрит кандидатуру господина Краснова на новую должность.