Первышов выиграл выборы главы Тамбовской области почти с 74% голосов

По итогам обработки 100% протоколов на выборах губернатора Тамбовской области выигрывает врио Евгений Первышов («Единая Россия») с 73,84% голосов. Это следует из данных ЦИК.

Евгений Первышов участвовал в выборах от партии «Единая Россия»

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Евгений Первышов участвовал в выборах от партии «Единая Россия»

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Лидер местного обкома КПРФ и депутат облдумы Андрей Жидков набрал 9,93% голосов, а глава ячейки ЛДПР Олег Морозов — 5,45%. Еще один местный парламентарий и глава отделения «Справедливой России — За правду» Павел Плотников получил 5,45% голосов, а Елена Семилетова от партии «Новые люди» — 4,03%.

Евгений Первышов был назначен врио главы Тамбовской области по указу президента Владимира Путина в ноябре 2024 года. Он сменил в должности Максима Егорова, который досрочно ушел в отставку. В данный момент господин Егоров находится в СИЗО по обвинению во взятке (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).

Явка на выборах губернатора Тамбовской области по состоянию на 18 часов 14 сентября составила 52,54%. По данным избиркома, в голосовании на тот момент приняли участие 409 098 избирателей. Об окончательном показателе явки в комиссии пока не сообщали.

Сергей Толмачев