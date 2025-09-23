Антонов: бедственная ситуация с ДСНВ — следствие кризиса доверия между РФ и США

Бывший посол РФ в США Анатолий Антонов в колонке для «Ъ» отметил, что «бедственная ситуация» с Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), который истекает в феврале 2026 года, возникла из-за глубокого кризиса доверия и принципиальных расхождений России и Соединенных Штатов. В частности, подчеркнул он, речь идет о нарушениях соглашения американской стороной.

«Вопросы контроля над вооружениями стали неразрывным звеном в цепи политических противоречий, связанных с региональными и глобальными конфликтами. Главными для России, разумеется, являются продвижение военного потенциала НАТО к нашим рубежам и ситуация на Украине, которую западные страны пытаются использовать в качестве тарана по нанесению поражения нашей страны и расшатыванию у нас внутриполитической ситуации»,— написал Анатолий Антонов, возглавлявший делегацию России на переговорах по выработке ДСНВ.

При этом он подчеркнул, что предложение президента РФ Владимира Путина придерживаться центральных количественных ограничений по ДСНВ в течение года после февраля 2026-го — «не демонстрация слабости или опасения за свою безопасность». «Инициатива российского лидера — приглашение США к совместной работе по укреплению национальной безопасности наших стран и международного сообщества в целом»,— выразил мнение Анатолий Антонов.

Лусине Баласян