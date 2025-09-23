Полиция Петербурга задержала подозреваемых в помощи украинским телефонным мошенникам

Сотрудники петербургской полиции задержали жителей Пензенской области по подозрению в пособничестве украинским телефонным мошенникам. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Фото: Telegram-канал Ирины Волк

По предварительным данным, в апреле 2025 года злоумышленники согласились за вознаграждение помогать организовывать работу кол-центров аферистов из Украины. Задачей пензенцев было обеспечивать работу оборудования для подмены зарубежных телефонных номеров на российские. Технику они размещали в арендованных квартирах, которые меняли не реже раза в неделю.

«После задержания у подозреваемых обнаружены два сим-банка, GSM–шлюз, ноутбук, смартфоны, 550 сим-карт и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Изъятие этого оборудования позволило пресечь ежесуточное прохождение около 9 тыс. звонков из кол-центров украинских мошенников»,— говорится в публикации госпожи Волк.

Задержанных подозревают в причастности как минимум к 50 эпизодам мошенничества в отношении граждан РФ, правоохранители расследуют дела по соответствующей статье (ст. 159 УК). Фигуранты уже признались в содеянном.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что жителя Калининградской области задержали по подозрению в работе на аферистов.

Артемий Чулков