Жителя Калининградской области задержали по подозрению в работе на аферистов

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской задержало жителя Калининградской области по подозрению в пособничестве мошенникам. Полагают, что за работу он каждую неделю получал до 800 долларов США в криптовалюте.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале сообщила, что через сим-карты в технических устройствах злоумышленника осуществлялось более 8000 звонков с целью обмана россиян. Предварительно установлено, что житель Калининградской области в начале 2025 года нашел в интернете подработку. Он должен был контролировать исправность работы оборудования для обеспечения IP-телефонии.

Злоумышленники через курьерскую службу снабдили задержанного ноутбуком, GSM-шлюзами и сотнями сим-карт. Все это фигурант разместил в арендованном помещении. Госпожа Волк уточнила, что житель Калининградской области менял места проживания каждую неделю, новые партии сим-карт забирал через закладки в камерах хранения.

Полиция изъяла оборудования во время обыска. Возбуждено уголовное дело по ч.2, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Фигуранта отправили в СИЗО.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербурженка стала фигуранткой дела после нападения с зеленкой на сотрудницу банка по наводке мошенников.

Татьяна Титаева