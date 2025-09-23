ФНС напомнила об уплате налога на вклады за 2024 год

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала информировать россиян о необходимости уплатить налог на доходы по банковским вкладам за 2024 год. Сделать это надо не позднее 1 декабря 2025 года.

Налог платят за доходы, полученные в 2023 году. Подоходным налогом облагается не вся сумма вклада, а только полученные проценты, превышающие необлагаемый порог. Его рассчитывают с учетом ключевой ставки Центробанка. По подсчетам «РИА Новости», за 2024 год не облагаемая НДФЛ сумма дохода по банковским вкладам составит 210 тыс. руб.

Рассчитывать налог самостоятельно не нужно. Также нет необходимости подавать декларации — финансовые организации уже направили ФНС данные о выплаченных процентах.

По данным службы, за январь-июль поступления налогов в бюджетную систему РФ выросли на 7%, на 2,4 трлн руб. Поступления в федеральный бюджет выросли на 5%. Президент Владимир Путин требовал бороться с уходом от налогов.