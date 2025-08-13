Поступление налогов в бюджетную систему РФ за семь месяцев выросло на 7%

Президент Владимир Путин встретился с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым. Тот рассказал, что за январь-июль поступления налогов в бюджетную систему РФ выросли на 7%, на 2,4 трлн руб. По его словам, поступления в федеральный бюджет выросли на 5%. Он отметил, что основу составили ненефтегазовые доходы, показавшие рост на 27% или 2 трлн руб.

Господин Егоров рассказал, что «очень неплохо» идут показатели у обрабатывающей отрасли. Также в пятерку вошли финансовый и строительный сектора, торговля и IT-сектор. Президент заметил, что «строители вроде немножко припали по объему». «Да, просто динамика упала. Но с точки зрения роста они всё равно находятся в лидерах»,— пояснил глава ФНС (цитата по сайту Кремля).

Он также добавил, что объем отсроченных платежей по НДПИ и страховым взносам в угольной отрасли составил 47 млрд руб. Даниил Егоров заверил, что «там, где необходима налоговая поддержка,— там она оказывается».

За июль дефицит федерального бюджета вырос еще на 1,2 трлн руб. и по итогам семи месяцев составил 4,9 трлн руб., превысив запланированный на весь год показатель. Бюджет по-прежнему недополучает нефтегазовые доходы, но из-за прироста остальных поступлений относительно прошлого года находится в небольшом плюсе.

Подробности — в материале «Ъ» «Июль добавил к дефициту триллион».