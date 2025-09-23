Суд между Олегом Дерипаской и иноагентом Insider отложен из-за проволочек в МВД

Рассмотрение иска кубанского бизнесмена Олега Дерипаски к изданию Insider (признано иностранным агентом на территории РФ) по поводу публикации о якобы принадлежащем предпринимателю бизнес-джете отложено. Сведения об этом опубликовал Арбитражный суд Краснодарского края. Представитель шеф-редактора издания адвокат Алексей Иванов рассказал «Ъ-Кубань», что к слушанию не могут приступить из-за того, что органы МВД не предоставили суду данные об адресах ответчиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что Олег Дерипаска подал в суд на издание Insider (признано иностранным агентом), его шеф-редактора Романа Доброхотова (признан иностранным агентом) и журналиста Сергея Ежова (признан иностранным агентом). Господин Дерипаска обратился в суд за защитой чести, достоинства и деловой репутации, потребовав удалить соответствующую информацию и опубликовать ее опровержение в газете «Коммерсантъ».

Несмотря на то что среди ответчиков по делу есть физические лица, иск был подан в Арбитражный суд Кубани и принят им к производству. Адвокат Алексей Иванов поясняет, что истец обосновывает определение подсудности тем, что оспариваемым сообщением затрагиваются в первую очередь права, связанные с экономической деятельностью предпринимателя, и вред наносится по большей части бизнес-интересам истца.

В материалах дела содержится определение судьи от 26 мая об истребовании из управления по вопросам миграции ГУ МВД по Краснодарскому краю сведений об адресах регистрации шеф-редактора и журналиста издания. Также судья попросила полицейских уточнить, проживает ли Роман Доброхотов (признан иностранным агентом) на территории РФ. Требование судьи должно было быть исполнено к 19 сентября.

Однако, как утверждает представитель ответчика адвокат Алексей Иванов, органы МВД не представили документы в срок, что и стало причиной переноса слушаний.

Как показало изучение карточки дела, судья Наталья Хахалева до того, как обратиться в миграционное управление ГУ МВД по Кубани, пыталась истребовать адресные справки в отношении тех же лиц в ФКУ «Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации». Это было в начале марта. Однако, судя по всему, там ей также не смогли предоставить данные о журналистах.

Следующее заседание по делу назначено на 11 ноября.

Михаил Волкодав