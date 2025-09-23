«Бороться нужно за культуру речи и красоту русского языка»

На рассмотрении в Госдуме РФ находится законопроект, в котором зафиксирована необходимость блокировать на сайтах и в соцсетях материалы, содержащие нецензурные слова. Авторы документа предложили внести соответствующие изменения в ст.15.1-1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (№149-ФЗ). Цель законопроекта — запрет нецензурной лексики в российском информационном пространстве. Борьба с табуированными словами далеко не всегда эффективна, так как бороться нужно за популяризацию русского языка, уверена российский писатель, ученый и общественный деятель Жанна Андриевская:



«На мой взгляд, язык — первое, что чутко и безошибочно реагирует на любые социальные изменения. А одна из самых эмоциональных его составляющих — нецензурная лексика и бранное слово. Обычно мат воспринимается как нечто непристойное и не заслуживающее упоминания в приличном обществе. В истории существовали периоды, когда говорить открыто о бранной лексике было или не принято, или в обществе возникал всплеск негодования к брани и ее порицание.

Так, при царях Михаиле Федоровиче и Алексее Михайловиче за сквернословие полагалось телесное наказание: по улицам городов ходили чиновники со стрельцами, хватали ругателей и на месте наказывали их розгами. В царском Указе 1648 года подчеркивалась недопустимость сквернословия в свадебных обрядах: чтобы “на браках песней бесовских не пели и никаких срамных слов не говорили”. В постановлении Стоглавого собора (1551 год) за использование бранного слова налагалось жестокое наказание — вплоть до смертной казни. Во времена великого Петра I к брани относились снисходительно.

Однако есть и иная, очень важная сторона. Исследование бранного слова и мата в рамках научных концепций позволяет современному обществу отчетливо понять, как язык отражает культурные установки, верования и исторические особенности общества.

Ученые, изучающие феномен русской нецензурной брани (филологи, психологи, историки, культурологи), отбросив ханжество, ответят, что мат (брань) необходимо изучать, так как данное явление существует тысячи лет и во все исторические времена выполняло различные функции. Многие исследователи даже констатируют: “Бранное слово не может быть полностью искоренено из речевой культуры”. Это не представляется возможным. Даже самыми жестоким указам это не удавалось. Хотя всем нам хочется, чтобы русский язык был чист и поэтичен, приятен в межличностном общении.

Обществу необходимо не бороться с чем-то, а укреплять русский язык, необходимо осознать, что нет слов хороших и плохих. “Нехорошим” смыслом эти слова наполнила определенная культурная реальность. Приведу пример, такое оскорбительное слово как “подонок” имело совершенно иное значение в разный исторический период. Изначально это — осадок на дне сосуда. Сами люди сделали это слово оскорбительным.

Как правило, лица, которые обильно используют в своей речи нецензурную лексику, далеки от чтения книг и научных исследований, библиотеки не посещают. Но нам всем надо популяризировать культуру речи, чтение книг и посещение библиотек.

С другой стороны, под запрет, если законопроект примут, может попасть научное изучение бранной лексики в стране. Это создаст вакуум в лингвистике, которая изучает язык во всех его проявлениях: природу, структуру, функции, развитие и классификацию. В рамках лингвистики существует область исследования нецензурной, или обсценной лексики, к которой относится и мат. Несмотря на табуированный характер, мат изучается как социальный и языковой феномен, так как он выполняет определенные функции в речи, отражает культурные и исторические процессы, связан с табуированной сферой жизни общества.

На мой взгляд, во все времена люди утверждали, что вот именно “сейчас материться стали больше”. Сейчас говорят, что много брани в общественных местах, соцсетях, текстах на сайтах. Причины использования ненормативной лексики — разные. И далеко не всегда это признак плохого воспитания.



Например, это один из способов психологической разрядки, выражения эмоций, когда цензурных слов не хватает для того, чтобы передать состояние, которое говорящий в данный момент испытывает. Порой, использование ненормативной лексики отражает общий фон эмоциональной напряженности вокруг человека или общества.

Я призываю всех не вступать в борьбу с русским языком, а бережно относиться к русскому к нему, к родному слову. Мне всегда печально наблюдать за людьми, которые намерено засоряют язык англицизмами, используя такие слова как “хайлат”, “скиллы”, “вайбы”, когда руководители разного уровня в речи, обращенной к аудитории, применяют жаргонизмы и допускают вульгарность в общении. Например, “обогащают” свою речь такими словоформами как “рекомендосики”, “закалалабились” и др. Бороться нужно за культуру речи и красоту языка».