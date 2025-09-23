АвтоВАЗ не подтвердил прекращение выпуска Lada Aura

Производство Lada Aura «идет в обычном режиме», заявили в АвтоВАЗе. Компания не подтвердила, что выпуск седана был прекращен.

Telegram-канал Mash сообщил, что в июле АвтоВАЗ «тихо свернул» сборку Lada Aura из-за низкого спроса. По данным канала, за восемь месяцев 2025 года продали всего 792 машины этой модели, тогда как за весь год планировалось выпустить 8 тыс.

Представители автозавода назвали эту информацию фейком. «Мы не считаем Mash источником информации»,— прокомментировали в АвтоВАЗе порталу Autonews

По информации «Автостата», с января по август в России продали 792 автомобиля Lada Aura. В прошлом месяце губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев попросил правительство предоставить АвтоВАЗу налоговые льготы из-за снижения загрузки на предприятии.

