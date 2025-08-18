Власти обсуждают меры поддержки «АвтоВАЗу» из-за снижения загрузки

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев попросил правительство предоставить «АвтоВАЗу» налоговые льготы. По его словам, меры поддержки нужны компании из-за снижения загрузки на предприятии.

«Речь идет об исключительных налоговых льготах. Мы как субъект не можем напрямую "АвтоВАЗу" передавать средства, да и неправильно. А вот поддержать предприятие льготами, такими, чтобы все поняли, что наша первоочередная задача в промышленном секторе не уронить автопром, а наращивать»,— сообщил господин Федорищев (цитата по «Интерфаксу»).

Как уточнил губернатор, просьбу поддержать «АвтоВАЗ» он озвучивал на личных встречах с главой Минтруда Антоном Котяковым, министром финансов Антоном Силуановым и главой Минпромторга Антоном Алихановым. «Просил поддержать предприятие. Они поддерживают. Помощь будет федеральной, но с нашим софинансированием»,— добавил Вячеслав Федорищев.

По данным «Автостата», с января по июль продажи легковых автомобилей Lada составили 183,7 тыс. машин. Это на 24,4% меньше, чем за тот же период прошлого года. Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщал, что по итогам 2025 года компания ожидает снижение продаж на 20-25%.