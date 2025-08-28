Автопрому снизили проходной балл

Минпромторг упростил требования к локализации сборки иностранных автомобилей. Обновленные параметры уже вступили в силу, пишут «Ведомости». Основные изменения коснулись шкалы оценки локализации. Для полной компенсации утилизационного сбора автоконцернам теперь будет достаточно набрать 1,5 тыс. баллов — это вдвое меньше, чем предполагалось ранее. Снижение требований позволит новым игрокам запустить процесс локализации производства на площадках, которые были оставлены ушедшими зарубежными концернами, считают в Минпромторге.

Решение прежде всего сыграет на руку автобрендам из КНР, считает главный редактор журнала «Движок» Роман Зубко: «Мера явно заточена под китайских производителей. После ухода крупных мировых брендов с российского рынка у нас не было больших проектов, связанных с производством машин по технологии полного цикла. В пример все приводят завод Great Wall Motor в Тульской области, но он был построен и запущен еще до пандемии. Каких-то новых заходов в эту сферу со стороны китайских производителей мы не видели. Есть отдельные точечные проекты, связанные с так называемой отверточной сборкой. Но и объемы производства не те, и уровень инвестиций гораздо ниже, чем хотелось бы видеть. Измененное правило по балльной системе оценки локализации производства как раз направлено на то, чтобы признавать отверточную сборку определенным видом промышленной технологии.

Это сулит китайским производителям льготы, преференции, может быть, какой-то более выгодный налоговый режим и так далее, которые будут их привлекать».

С 2022 года автозаводы получают промышленные субсидии при достижении соответствующего уровня локализации. По прежним правилам для полной компенсации от государства в 2025–2026 году требовался 3701 балл, к 2028-му эта планка должна была вырасти почти до 5,5 тыс. баллов. Предложенные меры помогут перезапустить уже построенные производства, но к активному входу новых игроков из КНР приведут вряд ли, считает эксперт портала «Китайские автомобили» Денис Бобылев: «1,5 тыс. баллов — это очень низкая планка, вынужденная мера поддержки развивающихся производств на их начальном этапе. Это акция кратковременная, балл, необходимый для получения поддержки государства, будет увеличиваться. Вливания бюджета компенсируют утилизационный сбор.

В России до сих пор очень много производственных комплексов, которые не запущены по тем или иным причинам. Например, завод General Motors в Шушарах около Санкт-Петербурга не работает уже десять лет. Его пытались перезапустить с Hyundai — не запустился, сейчас с Chery. Здесь важно понимать, что, поскольку фабрика очень продолжительное время была в законсервированном состоянии, стартовать действительно сложно. Данная поддержка помогает производителю давать конечному потребителю конкурентное предложение в сравнении с импортными аналогами, потому что он имеет больше маржи на своем продукте. Я бы не сказал, что сейчас все китайские производители резко ринутся в Россию запускать производство из-за этого нововведения».

По данным Росстата, российское производство легковых автомобилей с середины лета стало восстанавливаться, а грузовиков и автобусов по-прежнему падает. В июле заводы собрали 57 тыс. легковушек. Это на 26% больше, чем в июне. Грузовики просели почти на 50%. Продажи в первой половине года постоянно снижались, а в начале августа в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» заявили, что до конца года может закрыться около 10% дилерских центров.

На фоне такого тренда в снижении требований заинтересованы и отечественные автомобильные марки, полагает управляющий партнер группы компаний «Престиж-авто» Алексей Бармин: «АвтоВАЗ, помимо снижения продаж, объявил о сокращении рабочей недели. Минпромторг, конечно, пытается выступать с различными предложениями, но они не всегда приносят положительный результат. Например, недавно было предложение об отмене льготного утильсбора для машин выше 160 л. с. Это, честно говоря, точно не принесло бы положительного результата, и этот сегмент автомобилей просто остановился бы вообще.

Что касается нового уровня балльной системы, это может быть положительным в целом для отрасли, в том числе для новых игроков. По сути, экспансия китайских производителей только начинается. Причем там есть и производители массового сегмента, которые вообще являются мировыми лидерами — BYD вышла на второе место после Toyota. Это один из концернов, который мог в теории бы выйти на площадку АвтоВАЗа, который своей линейкой не сможет обеспечить должные объемы продаж. С одной стороны, нам нужно спасать промышленность, с другой, не так просто дружить с Китаем. Запуская производителя к нам, нужно обеспечить, чтобы наши интересы были должным образом учтены».

По данным «Автостата», за первые семь месяцев этого года продажи новых легковых автомобилей в годовом выражении упали почти на четверть, до 650 тыс. штук. АвтоВАЗ реализовал больше всех, но тенденция стала общей для всех марок, в том числе и китайских. Дилеры жаловались на влияние ставки утильсбора. Наибольший уровень локализации у продукции из Тольятти — у Lada Granta на конец июля порядка 5 тыс. баллов, у Lada Vesta — почти 4,5 тыс. Почти столько же у Aurus Senat — 4508 баллов. А вот у Haval Jolion тульского производства всего 1625 баллов.

Станислав Крючков