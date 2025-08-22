В думе Екатеринбурга поддержали введение второй должности первого вице-мэра

Члены думской комиссии по МСУ одобрили поправки в устав и в структуру администрации Екатеринбурга, которые предусматривают введение второй должности первого заместителя главы города. Директор департамента кадровой политики мэрии Елена Хазова пояснила депутатам, что изменения связаны с увеличением сложности задач в сферах градостроительной деятельности, транспорта и развития инфраструктуры муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Направления приобрели стратегическую значимость для устойчивого развития Екатеринбурга, сопоставимые по влиянию с вопросами управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами, которые находятся в ведении действующего первого заместителя главы Игоря Сутягина»,— сказала она.

По словам госпожи Хазовой, второй первый вице-мэр сможет привлекать других заместителей главы города в совместную работу по вопросам транспорта и строительства, которые являются «ключевыми при оценке жителями эффективности деятельности органов власти». «Взаимодействие обеспечит оперативные решения и комплексный подход к решению задач»,— заверила чиновница.

Елена Хазова подчеркнула, что в случае принятия изменений количество заместителей главы Екатеринбурга не увеличится. «Введение дополнительной ставки первого заместителя будет осуществлено за счет сокращения ставки заместителя главы Екатеринбурга»,— пояснила директор департамента.

Против инициативы администрации выступил депутат от «Яблока» Константан Киселев, по словам которого утверждение второй должности первого вице-мэра не отразится на работе администрации. «Новых сверхзадач, которые требовали бы введения новой ставки, нет. Основания, которые есть в администрации — это сложение ответственности первого лица и ее перекладывание на нового человека, его попытка избежать подписи под решениями, которые придется принимать. Я сторонник, чтобы именно первое лицо ставило подписи под всеми документами»,— сказал он.

По словам господина Киселева, изменения в устав и в структуру администрации города не были согласованы с «вышестоящими структурами». «Идут досрочные выборы губернатора, давайте мы отклоним решение и получим одобрение людей, которые сегодня заботятся о Свердловской области, чтобы повестка не сбивалась, и мы занимались тем делом, которое поможет региону и городу»,— обратился он к собравшимся.

В поддержку изменений выступил депутат от КПРФ Виктор Сомиков, который призвал коллегу «не пугать страшными последствиями». «Администрация обсудила все возможные варианты, если она выходит на думу, то несет ответственность, в том числе и первое лицо»,— сказал он. Председатель комиссии Дмитрий Сергин («Единая Россия») добавил, что депутаты гордумы одобряют действия мэра Алексея Орлова по «выстраиванию эффективной работы администрации».

По итогам обсуждения изменения в устав и в структуру администрации города поддержали пять депутатов, один — выступил против. Екатеринбургская городская дума рассмотрит вопрос об утверждении поправок на заседании во вторник, 26 августа.

Администрация Екатеринбурга инициировала введение должности второго первого вице-мэра в конце июля. Предполагается, что ее займет заместитель главы города Рустам Галямов, который курирует сферу строительства, с декабря 2023 года — вопросы транспорта, включая реализацию транспортной реформы.

Василий Алексеев