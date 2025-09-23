Глава «Церкви объединения» арестована за взятку жене экс-президента Южной Кореи

Власти Южной Кореи арестовали лидера «Церкви объединения» 82-летнюю Хан Хакчу. Об этом сообщает Reuters. Ее обвиняют в даче взяток жене бывшего президента страны Юн Сок Ёля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Хан Хакча обвиняется в том, что она присвоила деньги общины «Церкви объединения» и подарила бывшей первой леди Южной Кореи Ким Гон Хи две сумки Chanel и бриллиантовое колье общей стоимостью 80 млн вон ($57,9 тыс.).

Лидер религиозной организации отвергает обвинения в коррупции. Уже после ареста она заявила, что «вовсе не интересуется политикой и ничего в ней не смыслит».

«Церковь объединения» была основана в 1954 году Мун Сон Мёном, провозгласившим себя мессией. Помимо религиозной деятельности, организация активно занималась бизнесом, а сам Мун стал одним из первых миллиардеров в Южной Корее. При этом его не раз арестовывали по обвинениям в мошенничестве и коррупции, а в 1982 году он был приговорен властями США к 11 месяцам тюрьмы.

Ранее окружной суд Сеула вынес решение об аресте самой супруги бывшего президента Южной Кореи. Ким Гон Хи инкриминируется участие в махинациях с ценами на акции, вмешательство в выдвижение кандидатов на дополнительных парламентских выборах в 2022 году, а также получение дорогих подарков от «Церкви объединения» в обмен на оказание деловых услуг.

Под арестом находится и бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ёль по обвинениям в попытке госпереворота из-за введения им военного положения в стране 3 декабря 2024 года. В содействии госперевороту обвиняется и бывший премьер-министр страны Хан Док Су.

Кирилл Сарханянц