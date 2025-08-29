Экс-премьеру Южной Кореи предъявлено обвинение в содействии госперевороту

Группа специальных прокуроров 29 августа предъявила бывшему премьер-министру Южной Кореи Хан Док Су обвинение в содействии неудавшемуся госперевороту со стороны бывшего президента страны Юн Сок Ёля. Как сообщает Рёнхап, обвинения включают в себя такие пункты, как «пособничество главарю мятежа, лжесвидетельстве, фальсификации и уничтожении официальных документов» и другие. При этом мера пресечения в виде ареста для экс премьер-министра не избиралась, уточняет издание.

Кроме того, обвинения предъявлены и Ким Гон Хи — супруге экс-президента, в нарушении законов «о рынке капитала» и «о политических фондах», а также обвинения во взяточничестве. Обвинительное заключение было предъявлено за два дня до истечения срока предварительного ареста, что продлит содержание под стражей Ким Гон Хи максимум на шесть месяцев.

Как сообщалось ранее, ордер на арест бывшей первой леди был выдан 12 августа. Ким Кон Хи подозревают в мошенничестве с акциями дилера BMW в Южной Корее. Она способствовала искусственному завышению цен на акции в период с 2008 по 2012 год, что помогло ей обогатиться на 800 млн вон ($578 тыс.). Кроме того, супруга экс-президегта не задекларировала кулон Van Cleef стоимостью 60 млн вон ($43 тыс.). Также женщина получила от скандально известной своими коррупционными и политическими схемами «Церкви объединения» две сумки Chanel общей стоимостью 20 млн вон ($14,5 тыс.) и бриллиантовое колье.

Сам экс-президент Юн Сок Ёль находится под арестом, ему грозит пожизненное заключение. Его обвиняют в попытке госпереворота из-за введения им военного положения в стране 3 декабря 2024 года.

