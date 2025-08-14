Chanel, бриллианты и политика

Южная Корея привыкла к тому, что лидеры страны, покидая президентское кресло, вскоре оказываются за решеткой. Однако то, что под арестом вместе с экс-президентом находится и его супруга, случилось впервые. Бывшего лидера страны Юн Сок Ёля обвиняют в злоупотреблении властью из-за введения военного положения в декабре 2024 года, а его жену Ким Кон Хи — в махинациях на бирже и получении взяток в виде брендовых сумок и украшений. Супруги находятся в разных местах лишения свободы, допрос бывшей первой леди прошел в четверг.

Ордер на арест Ким Кон Хи был выдан во вторник, 12 августа. После четырехчасового допроса ее отправили под арест в центр заключения на юге Сеула. Причина избрания такой меры пресечения — опасения прокуроров, что женщина может попытаться уничтожить улики. Сейчас она проходит обвиняемой по трем эпизодам.

Ким Кон Хи подозревают в мошенничестве с акциями дилера BMW в Южной Корее. Предположительно, она способствовала искусственному завышению цен на акции в период с 2008 по 2012 год, что помогло ей обогатиться на 800 млн вон ($578 тыс.).

Кроме того, бывшая первая леди не задекларировала кулон Van Cleef стоимостью 60 млн вон ($43 тыс.), который надела на саммит НАТО в 2022 году. Следствие считает, что он был передан ей строительной компанией, однако защита первой леди утверждает иное.

По ее версии, кулон — это подделка, купленная 20 лет назад в Гонконге.

Следователи настаивают на аутентичности украшения. Также женщина получила от скандально известной своими коррупционными и политическими схемами «Церкви объединения» две сумки Chanel общей стоимостью 20 млн вон ($14,5 тыс.) и бриллиантовое колье.

Еще один эпизод связан с предположительным политическим лоббированием со стороны Ким Кон Хи и ее возможным вмешательством в процесс выдвижения кандидатов на президентских выборах 2022 года и парламентских выборах в 2024 году. Сама Ким Кон Хи вину не признает.

В четверг Ким Кон Хи доставили в офис спецпрокурора для официального допроса. Ее приезд скрыли от глаз общественности и ожидавших появления экс-первой леди журналистов. Впрочем, она и до этого была немногословна. Впервые ее вызвали в офис за неделю до ареста, тогда она провела в здании более семи часов. «Я искренне приношу извинения за то, что причинила неприятности, хотя являюсь незначительным человеком»,— заявила она тогда. С тех пор Ким Кон Хи публично хранит молчание.

Предполагается, что за стенами офиса спецпрокурора ей пришлось ответить на вопросы о связях с политконсультантом Мён Тхэ Гюном и его роли в избирательной кампании 2022 года. Следствие считает, что, будучи главой социологического агентства «Институт Кореи будущего», он фальсифицировал опросы общественного мнения и публиковал данные, которые показывали поддержку населением Юн Сок Ёля. Это, возможно, и помогло ему занять высший пост. По данным следствия, в обмен на услугу новый президент Южной Кореи продвинул по карьерной лестнице угодного Мён Тхэ Гюну человека.

Начало сразу нескольких расследований в отношении Ким Кон Хи стало возможно после того, как кандидат от Демократической партии Ли Чжэ Мён занял президентский пост по итогам выборов, прошедших в июне 2025 года.

До этого Демпартия неоднократно пыталась инициировать расследования в отношении первой леди, но Юн Сок Ёль налагал вето на любые законодательные инициативы и заявлял о беспочвенности выдвигаемых либералами обвинений.

Напомним, что супругу Ким Кон Хи грозят пожизненное заключение или смертная казнь (такой приговор выносят, но не приводят в исполнение после введения моратория в 1998 году). Столь суровая мера связана с обвинениями в попытке госпереворота из-за введения им военного положения в стране 3 декабря 2024 года. То решение спровоцировало беспорядки и попытку военных штурмом взять здание парламента, после чего законодатели вынесли Юн Сок Ёлю импичмент, а его самого отправили в тюрьму. С тех пор экс-президент уже дважды успел выйти из места лишения свободы, а затем вернуться в свою камеру. В последний раз его отправили в заключение в начале июля.

При этом уголовные дела в отношении бывших президентов в Южной Корее давно стали нормой. Сам Юн Сок Ёль, будучи прокурором, отправил на скамью подсудимых двух своих предшественников — Ли Мён Бака и Пак Кын Хе. Оба получили существенные тюремные сроки по обвинениям в коррупции, при этом Пак Кын Хе сначала вынесли импичмент. Правда, ей удалось выйти из тюрьмы раньше срока благодаря помилованию. В случае с Юн Сок Ёлем и его женой благоприятный исход процесса пока кажется маловероятным.

Вероника Вишнякова