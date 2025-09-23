Часть «Доходных домов Мачинской» в Воронеже в пятый раз выставят на продажу

В пятый раз выставят на продажу второй и третий этажи объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Доходные дома Мачинской» на улице Цюрупы, 34 в Воронеже. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Петрин.

Начальная цена лота составит 13,9 млн руб. Шаг аукциона — 695,9 тыс. руб.

Площадь продаваемой части здания составляет 281,1 кв. м. Объект является нежилым, но находится в удовлетворительном состоянии и имеет все центральные инженерные системы: водоснабжение, водоотведение, отопление и электроснабжение.

На первом этаже здания находятся коммерческие организации, в числе которых гончарная мастерская. Ранее пространство занимали правозащитные и общественные объединения, включая воронежский Дом прав человека. По информации «Ъ-Черноземье», организация фактически прекратила деятельность в 2021 году.

Часть «Доходных домов Мачинской» до этого выставлялась на продажу четыре раза — все тендеры были признаны не состоявшимися из-за отсутствия заявок на участие. Первые торги должны были пройти 31 марта этого года, вторые — 6 мая, третьи — 18 июня, четвертые — 24 июля. Начальная цена лота на всех аукционах составляла 13,9 млн руб.

