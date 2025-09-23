Ученые опровергли заявления Дональда Трампа о связи парацетамола с аутизмом

Призыв президента США Дональда Трампа к беременным женщинам не принимать парацетамол, как провоцирующий аутизм у детей, вызвал резкую критику ученых и исследователей. По их мнению, господин Трамп дает недостоверную и заведомо ложную информацию, игнорируя результаты многолетних и масштабных исследований, тем самым подвергая опасности жизни матерей и младенцев. Об этом пишет Bloomberg.

«Научные советы» Дональда Трампа осудили представители Американского колледжа акушерства и гинекологии и Американской академии педиатрии. Они говорят, что искажение научных данных вредит людям, страдающим аутизмом, и давать подобные рекомендации просто «безответственно».

Ученый-клиницист Колумбийского университета в Нью-Йорке Мэди Хорниг, на протяжении 25 лет изучавшая факторы риска развития аутизма у детей, заявила Bloomberg, что распространяемые Белым домом идеи искажают действительность. «Прозвучало так, будто существуют доказательства того, что не снимать жар у человека — это хорошо»,— говорит она. Одно из исследований, проведенных ею в Норвегии, показало, что умеренный и сильный жар в период беременности на 40% повышает риск развития аутизма, особенно во втором триместре беременности. С принятием парацетамола этот риск существенно снижается. По ее словам, ключевой фактор, влияющий на развитие аутизма, это жар, который не снимают. И в целом на развитие аутизма влияет совокупность факторов, что подтверждается учеными других стран, а именно: наследственность, возраст родителей, экология, инфекции и т. д.

О реакции мировой прессы на слова Дональда Трампа — в материале «Ъ».

Алена Миклашевская