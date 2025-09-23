Широко анонсированное выступление Дональда Трампа, связавшего аутизм с приемом беременными женщинами парацетамола, подробно обсуждается в мире. Большинство наблюдателей сочло мнение 79-летнего неспециалиста чрезвычайно опасным: оно лишает беременных едва ли не единственного доступного обезболивающего и стигматизирует семьи с детьми-аутистами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Вызывает ли парацетамол аутизм и может ли лейковорин вылечить его, как утверждает Дональд Трамп?

Дональд Трамп… столкнувшись с невероятно сложной проблемой аутизма… дал простые ответы.

В середине августа американские исследователи опубликовали в BMC Environmental Health обзор научных статей с обвинительным подтекстом: из 46 публикаций, в которых изучалась связь между приемом парацетамола матерью во время беременности и нарушениями нервного развития у детей, в 27 авторы склонялись к наличию значительной связи. При этом авторы обзора признали, что сами не смогли доказать эту причинно-следственную связь. А во многих других крупных работах эта связь обнаружена не была.

Одно можно сказать наверняка: парацетамол необходим во время беременности… и его не следует даже периодически заменять нестероидными противовоспалительными препаратами, такими как ибупрофен или аспирин: те строго противопоказаны с шестого месяца беременности, поскольку вызывают сердечно-сосудистую и/или почечную недостаточность.

Трамп осуждает прием парацетамола беременными женщинами

Врачи предупреждают, что из-за высказываний Трампа беременные женщины могут перестать принимать парацетамол даже в ситуациях, когда это необходимо, а также начнут винить себя, если у их детей диагностируют аутизм.

«Я не доктор»: заявление Трампа про аутизм невольно напомнило о периоде пандемии COVID-19

Известно, что одно время он высказывался об инъекциях дезинфицирующего средства для борьбы с COVID... Пять лет спустя заявления этого республиканца шокируют почти так же. И когда на карту поставлено здоровье миллионов, а он призывает беременных женщин не принимать обезболивающее «Тайленол» — перед тем как изложить свои теории о вакцинах, ставки столь же высоки... 79-летний Трамп раз за разом признавал, что его личные теории — всего лишь теории, даже когда он сам изображал из себя главврача Америки.

Втюхивание ложных данных об аутизме никому не помогает и оскорбляет матерей

В бессвязном монологе, полном лжи, президент пренебрежительно отозвался о детских вакцинах и призвал женщин не использовать ацетаминофен во время беременности, заявив, что и то и другое вызывает аутизм. «Я не доктор»,— сказал он весьма точно в какой-то момент... В этом и заключается опасность того, что политические взгляды играют ведущую роль в научных исследованиях. В лучшем случае тирада Трампа лишь подрывает авторитет правительства... В худшем — может нанести серьезный ущерб... Администрация Трампа вложила миллионы долларов в исследования аутизма. Но пресс-конференция в понедельник бросает тень на эту работу: какой смысл в исследованиях, если их результат предопределен?

Трамп заявил, что прием «Тайленола» беременными ведет к развитию аутизма у детей

Ученые по всему миру с негодованием отреагировали на это заявление, предупредив, что подобное «нагнетание паники» приведет к тому, что женщины во время беременности будут отказываться от обезболивающих препаратов. Ученые сослались на большой объем научных доказательств того, что связи между парацетамолом и аутизмом нет, в том числе на опубликованное в прошлом году шведское исследование, в рамках которого анализировались данные по 2,48 млн рожденных детей, и такой связи выявлено не было.

Подготовили Алена Миклашевская, Кирилл Сарханянц