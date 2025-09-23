Один человек погиб и еще семь пострадали при налете БПЛА на Белгород

В Белгороде мужчина погиб при ударе беспилотника по коммерческому объекту, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Также в столице региона ранены четверо мирных жителей. Из них трое пострадали при детонации БПЛА рядом с многоквартирным домом. Еще трое получили ранения при взрыве дрона в селе Стрелецкое Белгородского района.

В Белгороде женщина получила осколочное ранение ноги, один мужчина — осколочное ранение правого предплечья, второй — непроникающие ранения грудной клетки, всех госпитализировали. Также оказали помощь еще одному мужчине с касательным ранением плеча. В городе в шести квартирах выбиты окна, осколками посечены шесть машин. Кроме того, пожарные потушили возгорание на кровле «одного из объектов», уточнил господин Гладков в Telegram.

В Стрелецком в числе пострадавших 13-летний ребенок — у девочки слепое осколочное ранение головы, ее поместят в больницу. Двух женщин с осколочными ранениями ног тоже госпитализировали. В селе повреждены два коммерческих объекта и три автомобиля.

Накануне губернатор назвал обстановку в регионе крайне сложной. Сегодня утром Вячеслав Гладков сообщил, что резко обострилась ситуация в Белгороде и Белгородском районе. В городе до конца приостановили работу торговые центры «Мега Гринн» и «РИО». Господин Гладков попросил жителей Белгорода оставить детей дома из-за атак ВСУ.