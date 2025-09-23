Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Гладков заявил о четырех летящих на Белгород самолетах ВСУ

Гладков попросил жителей Белгорода оставить детей дома из-за атак ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей региона, в особенности его столицы и пригородов, принять меры предосторожности в связи с прогнозируемыми атаками ВСУ. По словам чиновника, жителям Белгорода сегодня не следует отводить детей в школы и детсады.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«Видим, что противник уже поднял в воздух четыре самолета, — заявил губернатор в Telegram, — которые опять летят в сторону Белгородского района».

Он попросил родителей по возможности «под присмотром взрослых оставить детей дома». При этом чиновник отметил, что в крайнем случае детсады и школы готовы принять детей, если их старшие родственники не имеют возможности остаться с ними дома. Господин Гладков попросил белгородцев быть бдительными при нахождении на улице.

