Гладков заявил о четырех летящих на Белгород самолетах ВСУ
Гладков попросил жителей Белгорода оставить детей дома из-за атак ВСУ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей региона, в особенности его столицы и пригородов, принять меры предосторожности в связи с прогнозируемыми атаками ВСУ. По словам чиновника, жителям Белгорода сегодня не следует отводить детей в школы и детсады.
Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ
«Видим, что противник уже поднял в воздух четыре самолета, — заявил губернатор в Telegram, — которые опять летят в сторону Белгородского района».
Он попросил родителей по возможности «под присмотром взрослых оставить детей дома». При этом чиновник отметил, что в крайнем случае детсады и школы готовы принять детей, если их старшие родственники не имеют возможности остаться с ними дома. Господин Гладков попросил белгородцев быть бдительными при нахождении на улице.