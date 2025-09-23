Прокурором Екатеринбурга назначен Игорь Корелов
В городской думе Екатеринбурга представили нового главного прокурора города. Им стал Игорь Корелов, объявила в начале заседания спикер екатеринбургской думы Анна Гурарий.
Игорь Корелов
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
«Рада приветствовать на заседании думы прокурора города Екатеринбурга, старшего советника юстиции Корелова Игоря Сергеевича. Надеемся на совместную плодотворную работу на благо жителей нашего города», — сказала спикер думы Анна Гурарий.
До нового назначения он занимал пост прокурора Чкаловского района, ранее также работал прокурором Октябрьского района.
Напомним, в июле Светлана Кузнецова покинула должность прокурора Екатеринбурга спустя 10 лет работы на посту. По информации близкого к мэрии Telegram-канала «Екатеринбург. Главное», она возглавит Свердловский межрегиональный центр профессионального обучения прокурорских работников и федеральных государственных гражданских служащих.