Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова ушла в отставку

Светлана Кузнецова покинула должность прокурора Екатеринбурга спустя 10 лет работы на посту, сообщил близкий к мэрии Telegram-канал «Екатеринбург. Главное». По его данным, госпожа Кузнецова возглавит Свердловский межрегиональный центр профессионального обучения прокурорских работников и федеральных государственных гражданских служащих. «На посту прокурора ее сменил бывший заместитель Евгений Аюпов»,— добавили в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светлана Кузнецова

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Светлана Кузнецова

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Светлана Кузнецова была назначена прокурором Екатеринбурга в 2015 году, сменив на посту Вячеслава Петрова, который оставил должность в связи с выходом на пенсию. Его уход тогда анонсировал заместитель Генпрокурора Юрий Пономарев, который оценил работу городской прокуратуры как «провальную».

Госпожа Кузнецова приступила к работе в органах прокуратуры в 1987 году с должности стажера. В ходе несения службы занимала посты следователя, помощника прокурора Дзержинского района Нижнего Тагила, старшего помощника прокурора и заместителя прокурора Тагилстроевского района. С 2008 года работала прокурором Дзержинского района Нижнего Тагила, старшим советником юстиции.

Василий Алексеев