Кубань лидирует по числу открывшихся в 2025 году пекарен

На Кубани с начала 2025 года открылось 160 пекарен. Край стал лидером среди других регионов России. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали аналитики «Контур.Фокуса».

На втором месте по количеству открывшихся пекарен Москва — 104 объекта. На третьем — Московская область (90 шт.), далее идет Республика Дагестан (86 шт.) и Ставропольский край (79 шт.).

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года в Краснодарском крае количество открываемых пекарен увеличилось примерно на 8,8%. Тогда открылось 147 объектов.

С января по сентябрь 2025 года больше всего пекарен закрылось в Краснодарском крае — 118 объектов. На втором месте Московская область, где закрылась 81 компания. На третьем с 75 ликвидациями — Москва, на четвертом — Ростовская область (62 шт.), на пятом Санкт-Петербург (59 шт.).

По данным на сентябрь 2025 года, наибольшее количество пекарен работает в Краснодарском крае — более 1,1 тыс., что на 3,9% больше по сравнению с началом года. Второе место занимает Москва с 1 тыс. пекарен (+2,80% к началу года). Третье место по числу пекарен — Московская область, где их 860 (+1,06%). На четвертом месте с 704 пекарнями находится Республика Башкортостан (+3,07%). И замыкает пятерку лидеров Ростовская область с 587 пекарнями (+1,73%).

По данным аналитиков, сейчас в хлебопекарном деле ИП занимают 75,30% доли рынка (15,5 тыс. участников), юрлица — всего 24,30% (5 тыс. участников). С января до сентября 2025 года доля ИП выросла на 1,31%, количество предпринимателей — на 4,17%. Доля юрлиц снизилась на 1,31%, число организаций уменьшилось на 2,81%.

Всего в России в сентябре 2025 года хлебопекарным бизнесом занимается 20,6 тыс. компаний. Это на 2,36% больше, чем в январе 2025 года.

«Сейчас на рынке появляется все больше разных форматов пекарен — это кофейни-пекарни, узкоспециализированные пекарни, которые предлагают аутентичную кухню, например "уральские шаньги", авторские десерты и т. д. Именно гибкость и способность предлагать уникальный продукт позволяет маленьким пекарням развиваться и успешно конкурировать с крупными сетевыми игроками»,— подчеркивают эксперты.

Алина Зорина