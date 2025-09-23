Среднюю зарплату курьера в Москве оценили в 132 тысячи рублей

За год зарплаты курьеров в Москве выросли на 38% в годовом выражении, следует из данных сервиса SuperJob. В среднем курьеры в столице получают 132 тыс. руб.

По оценкам аналитиков, зарплаты у курьеров выше, чем у специалистов с высшим и средним специальным образованием. «Это подчеркивает перегрев на рынке труда в сегменте низкоквалифицированных, но высокооплачиваемых профессий из-за их дефицита», отмечает сервис.

В частности, средняя рыночная зарплата курьера почти на четверть (24%) превышает зарплату специалиста со средним образованием, а также на 12% превышает зарплату специалиста с высшим образованием, приводит «Интерфакс» результаты исследования.

Оборот рынка онлайн-продаж продуктов питания (e-grocery) в апреле—июне составил 385 млрд руб., увеличившись на 28,8% год к году, подсчитали в Infoline. Бизнес столкнулся с дефицитом кадров, курьеров и сборщиков, из-за чего вынужден повышать оплату. По данным hh.ru, с начала года в сфере розничной торговли предлагаемая зарплата курьеров выросла на 21,1%, до 155,9 тыс. руб.

