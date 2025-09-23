В Ростовской области 12 предприятий получили помощь от ФРП на 851 млн рублей

С января по август 2025 года 12 предприятий из Ростовской области получили 851 млн руб. поддержки от регионального Фонда развития промышленности (ФРП). Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные заместителя губернатора региона Игоря Сорокина.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из общего числа восемь компаний приняли участие в региональных программах и получили финансирование в размере 310 млн руб. Еще четыре предприятия участвовали в совместных проектах с региональным и федеральным фондами развития промышленности, привлекая 541 млн руб., из которых 10% составила доля регионального фонда.

Основной упор в проектах делается на выпуск импортозамещающих комплектующих и компонентов. По информации господина Сорокина, компании, получающие поддержку в виде льготных займов, реализуют проекты в отраслях металлургии, машиностроения, приборостроения и производства композитных материалов.

Наталья Белоштейн