Дети в Тюмени опробовали профессии железнодорожников в учебном центре

В Тюмени прошел День открытых дверей в учебном центре детской железной дороги, где школьники познакомились с профессиями железнодорожного транспорта, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

Воспитанники центра рассказали о работе машиниста, помощника машиниста, проводника, дежурного по станции и осмотщика-ремонтника вагонов. Дети с помощью специальных тренажеров смогли попробовать свои силы в управлении локомотивом ТУ-10, погрузке контейнеров на платформы, техническом осмотре вагонов и организации отправления поездов.

Обучение железнодорожным специальностям для школьников доступно в Тюменской детской железной дороге, где начался новый учебный год. Центр работает с 1969 года, и сейчас там обучаются более 600 детей из Тюмени и Тюменского района.

Напомним, в сентябре более 1,4 тыс. школьников из Тюменской и Свердловской областей посетили лекционный «Поезд знаний» СвЖД. В вагоне-лектории детям рассказывали о правилах поведения на железной дороге.

Ирина Пичурина